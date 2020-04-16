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عاجل.. تشيع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:15 ص
الراحل أحمد دياب
الراحل أحمد دياب
الفجر الفني
قررت أسرة الفنان الراحل أحمد دياب، تشييع جثمانه بعد صلاة الفجر اليوم، الخميس، من دون إقامة أي مراسم جنازة أو عزاء.



وكان قد تصدر النجم الراحل أحمد دياب مؤشر البحث عبر محرك البحث "جوجل"، بعد أن وافته المنية منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز ال73 عاما.

ونعى عدد من الفنانين وفاة النجم أحمد دياب زوج ابنة الفنان رشدي أباظة، ومنهم الفنان صلاح عبد الله ونيهال عنبر وفيفي عبده وذالك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخرأعمال النجم أحمد دياب مشاركته مع الفنانة عبلة كامل، في مسلسل "سلسال الدم" بجانب أيضا الفنانة رانيا فريد شوقي ورياض الخولي وحسام الجندي وراندا البحيري وهو من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

وشارك "دياب" في عدد كبير من الأعمال الفنية وكان أبرزها مع الزعيم عادل إمام حيث تعاون معه في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "بوبوس"، ومسلسل "أين قلبي" مع الفنانة يسرا، واشتهر بأدوار رجل الأعمال الغني الذي يمتلك شركات ومصانع

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