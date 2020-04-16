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كاريس بشار تشوق جمهورها بالبرومو الدعائي للمسلسل الرمضاني سوق الحرير

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:07 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
شوقت الممثلة السورية كاريس بشار جمهورها عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، للبرومو الدعائي لمسلسلها الرمضاني سوق الحرير والذي سيعرض عبر شاشة MBC.

وعلقت كاريس بشار على الفيديو قائلة: ‏أخيراً في رمضان مسلسل سوق الحرير كل الحب.

ويتناول المسلسل الحياة في مدينة دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو من بطولة سلوم حداد و بسام كوسا و فادي صبيح.



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