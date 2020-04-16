كاريس بشار تشوق جمهورها بالبرومو الدعائي للمسلسل الرمضاني سوق الحرير

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شوقت الممثلة السورية كاريس بشار جمهورها عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، للبرومو الدعائي لمسلسلها الرمضاني سوق الحرير والذي سيعرض عبر شاشة MBC.



وعلقت كاريس بشار على الفيديو قائلة: ‏أخيراً في رمضان مسلسل سوق الحرير كل الحب.



ويتناول المسلسل الحياة في مدينة دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو من بطولة سلوم حداد و بسام كوسا و فادي صبيح.







