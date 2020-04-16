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أشرف حكيمي يثير الجدل بشأن عودته لصفوف ريال مدريد

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


آثار اللاعب الدولي المغربي ظهير أيمن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أشرف حكيمي الجدل في تصريحات صحفية اليوم بشأن عودته لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وقال حكيمي:"‏لا اعرف اي تفاصيل حول عقدي مع ريال مدريد الإسباني وكيل أعمالي يتولى ذلك، لا أعرف كم متبقى لدي في العقد مع النادي الاسباني هل لا يزال نفس العقد الذي وقعته في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، لم يكن هناك أي تغيير تركيزي حاليا مع بوروسيا دورتموند الألماني".


وأضاف اللاعب الدولي المغربي:"‏ أنا فخور بما أفعله مع نادي بروسيا دورتموند الألماني حتي الآن في يونيو القادم سيتعين علي اتخاذ قرار وستكون خطوة رائعة في مسيرتي الكروية لم يكن لدي اتصال مع ريال مدريد الإسباني بشأن العام المقبل، لكن سنجري قريباً بعض المحادثات".


يذكر أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي قد انضم لصفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 لمدة موسمين علي سبيل الأعارة قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني

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