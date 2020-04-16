أشرف حكيمي يثير الجدل بشأن عودته لصفوف ريال مدريد







آثار اللاعب الدولي المغربي ظهير أيمن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أشرف حكيمي الجدل في تصريحات صحفية اليوم بشأن عودته لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال حكيمي:"‏لا اعرف اي تفاصيل حول عقدي مع ريال مدريد الإسباني وكيل أعمالي يتولى ذلك، لا أعرف كم متبقى لدي في العقد مع النادي الاسباني هل لا يزال نفس العقد الذي وقعته في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، لم يكن هناك أي تغيير تركيزي حاليا مع بوروسيا دورتموند الألماني".





وأضاف اللاعب الدولي المغربي:"‏ أنا فخور بما أفعله مع نادي بروسيا دورتموند الألماني حتي الآن في يونيو القادم سيتعين علي اتخاذ قرار وستكون خطوة رائعة في مسيرتي الكروية لم يكن لدي اتصال مع ريال مدريد الإسباني بشأن العام المقبل، لكن سنجري قريباً بعض المحادثات".