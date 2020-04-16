تعرف على بداية "بيومي فؤاد" مع الفن وأول أجر حصل عليه

بداية الفنان "بيومي فؤاد" مع الفن وأول أجر حصل عليه ونصيحة للشباب #جمهور_التالتة #ONTime_Sports #احمي_نفسك_احمي_بلدك تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٠

كشف الفنان بيومي فؤاد عن بدايته في مجال الفن، وآخر أجر حصل عليه، ونصحيته لكل شاب يتمنى الدخول لهذا المجال، أثناء إستضافته في برنامج "جمهور التالته" مع الإعلامي إبراهيم فايق، الذي يعُرض على شاشة قناة ON Time_Sports.وقال بيومي :"أنا خريج فنون جميلة سنة 90 ومن 90 ل 97، بعمل مسرح جوة فنون جميلة، وكنت بطل تاني، لأن أنا من بعد تخرجي من فنون جميلة بالنسبة للطلبة كان يليق بي أن أعمل دور أخ أو أب لأنيي كنت ثمين، أو جد بوضع القليل من الميكب، ومن هذه السنة كنت أقوم بعمل بمسرحيات داخل الكلية وليس مسرح الجامعة، وكنا نصرف عليه، وأول مسرحية مسرحية أخذت منها أجر كانت في نهاية 97 ، وكانت تسمى "أوبريت الدرافيل" ، تأليف النجم خالد الصاوي، وخالد الصاوي مؤلف مسرح عبقري، عنده جوائز، وكانت المسرحية مع الشهيد حسن عبده، يتعبر أنا أحد تلاميذه، وهو توفى في حريق المسرح في بني سويف عام 2005" .وأستكمل حديثه قائلاً:" إستمرينا أكثر من سنة نفعل بروفات، ولم نجد مسرح نعرض عليه، حتى عرضناها على مسرح الهناجر، وأخذت 700 جنيه، وكنت لم أصدق نفسي في ذلك الوقت، ومن بعد هذه المسرحية شاهدني الكثير وأخذوني لمسرح الدولة، وكنا نفعل للمسرحية شهرين أو ثلاثة بروفات، ونعرضها 30 ليلة عرض، وبه يوم أجازة، مقابل 2000 جنيه، لكوني بطل العرض، وأستمر هذا المقابل حتى ذهب للمسرح القومي وبدأت عمل أدوار صغيره فيها ومهمة".وأضاف قائلاً:"وبعد ذلك شاهدني المخىج خالد جلال، في 2003، وطلب مني أن أقدم في الدفعة الأولى من مركز الإبداع الفني بالأوبرا، من 2003 حتى 2006، لم يعطونا مال ولم نعطيهم مال، ويعطونا شهادة تخرج في النهاية، خالد جلال رجل كان يأتي بكل نجوم مصر من منتجينها ومخرجينها، مؤلفينها وصحفينها وكانوا يشاهدونا، خرجت من مركز الإبداع وقمت بعمل مسرح مرة آخرى، وكان أي شخص خريج من مركز الإبداع كان يدل ذلك على أنه ممثل شاطر، و عمري ما حسيت بالإحباط ولا باليأس، وعمري ما تخيلت أنني في يوم سأكون مشهور، وعندما أخذوني لأدوار مهمة كنت أقول أين شاهدوني، لذلك نصحيتي للشباب أن تعمل فقط، وعندنا أخذني المخرج محمد ياسين، في موجة حارة أحد أبطال المسلسل، ومشهدين في مسلسل الجماعة، وعندما سألته أين شاهدتني، قال شاهدتك في مسرحية قمت بعملها في وسط البلد بجراش".