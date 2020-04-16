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بعد ظهورها وهي تبكي.. ماغي بو غصن لـ نادين الراسي "اشتقنالك"

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضجة كبيرة وذلك بعدما ظهرت عبر تطبيق التيك توك وهي تجسد مشهد تمثيلي درامي وذرفت عيناها بالدموع في الحقيقة أثناء تجسيده.

ومن جانبها، أعادت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن نشر هذا الفيديو وتوجهت برسالة من القلب لنادين الراسي وعلقت قائلة: ‏احلى تيك توك بشوفو. بيحكي قصة وجع. اشتقنالك ندون.

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو الذي نشر لنادين الراسي وهي تبكي وأعربوا عن إعجابهم به ولاسيما وأنه يعبر عن الأوجاع التي تخفيها كل إمرأة بداخلها.

وكان من أبرز التعليقات على الفيديو: ‏كتير حبيت الفيديو ولو انو تيك توك وتمثيل، بس هيدا واقع كل امراة قوية رغم كل المشاكل والصعوبات يلي بتعيشهن!
اشتقنالك.

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