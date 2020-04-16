بصوت سمير غانم.. قصيدة عزيزى الضيف أحمد أهداها إلى روحه (فيديو)

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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الضيف أحمد، وحفر اسمه أحرف من ذهب داخل ذاكرة السينما من خلال أدواره وبصمته الواضحة بفرقة ثلاثي أضواء المسرح في كافة الأفلام الذين شاركوا فيها.



جسد الضيف أحمد، دور شخص ميت في النعش، وذلك ضمن البروفات الأخيرة لمسرحية "الراجل اللي جوز مراته" ليتحول التمثيل إلى حقيقة، وليموت بعدها مباشرة.



بعد وفاة الضيف أحمد، قام الفنان سمير غانم، بإلقاء قصيدة "عزيزي الضيف احمد بسأل عنك كل ما بضحك، بس ما بيجيش الرد، كل ما بلمح حد واصلك، اجري له ألقاه يتشد، بيني وبينك عندك أحسن، أروق، أنظف، لولا الرب علينا بيلطف، كنا زمانا بناكل بعض، بس بنضحك، نزعل نضحك، نفرح برضه نضحك.. عزيزي الضيف أحمد ما أعرفش إذا كنت سامعني ولا ما عدتش تسمع حد، فاكر لما كنا نغني كنا نضحك طوب الأرض، بيني وبينك كل ما أدقق، أفكر، أمعن، بشعر إني خلاص ح اتجنن، بس مافيش م المكتوب بد، وآهي ايام بتعدي يا ضيف، وح نتقابل بلا تكليف، ونقعد نضحك".



قصيدة الضيف احمد، من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، ومن ألحان محمد هلال، وقال سمير غانم، في احدى اللقاءات بأن وفاة الضيف أحمد، قصمت ظهره.

