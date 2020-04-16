Advertisements

بصوت سمير غانم.. قصيدة عزيزى الضيف أحمد أهداها إلى روحه (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:04 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الضيف أحمد، وحفر اسمه أحرف من ذهب داخل ذاكرة السينما من خلال أدواره وبصمته الواضحة بفرقة ثلاثي أضواء المسرح في كافة الأفلام الذين شاركوا فيها.

جسد الضيف أحمد، دور شخص ميت في النعش، وذلك ضمن البروفات الأخيرة لمسرحية "الراجل اللي جوز مراته" ليتحول التمثيل إلى حقيقة، وليموت بعدها مباشرة.

بعد وفاة الضيف أحمد، قام الفنان سمير غانم، بإلقاء قصيدة "عزيزي الضيف احمد بسأل عنك كل ما بضحك، بس ما بيجيش الرد، كل ما بلمح حد واصلك، اجري له ألقاه يتشد، بيني وبينك عندك أحسن، أروق، أنظف، لولا الرب علينا بيلطف، كنا زمانا بناكل بعض، بس بنضحك، نزعل نضحك، نفرح برضه نضحك.. عزيزي الضيف أحمد ما أعرفش إذا كنت سامعني ولا ما عدتش تسمع حد، فاكر لما كنا نغني كنا نضحك طوب الأرض، بيني وبينك كل ما أدقق، أفكر، أمعن، بشعر إني خلاص ح اتجنن، بس مافيش م المكتوب بد، وآهي ايام بتعدي يا ضيف، وح نتقابل بلا تكليف، ونقعد نضحك".

قصيدة الضيف احمد، من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، ومن ألحان محمد هلال، وقال سمير غانم، في احدى اللقاءات بأن وفاة الضيف أحمد، قصمت ظهره.

أخبار تهمك

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

الآن

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على أسعار اللحوم في شهر رمضان بمنافذ وزارة التموين

منذ 34 دقيقة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 17 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 7 ساعات

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 6 ساعات

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

11:16 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

12:34 ص

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي