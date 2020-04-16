Advertisements

جوزيف عطية يحضر لمفاجأة من العيار الثقيل في رمضان 2020

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:29 ص
جوزيف عطية
جوزيف عطية
لمياء علي
شوق الفنان اللبناني جوزيف عطية محبيه عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وأعلن عن عمل جديد يحضر له استعدادًا لكي يبصر النور خلال شهر رمضان المقبل.

وتكتم جوزيف على التفاصيل، فقط اكتفى بكتابة جملة واحدة ألا وهي "بشوفكن برمضان 2020".

وتفاعل المتابعون مع اعلان عطية هذا بشكل كبير اذ اعربوا عن حماسهم الشديد للعمل متسائلين عن ماهيه العمل الذي يحضر له.

من ناحية اخرى كان عطية قد أثار حالة من الجدل بعدما نفذ مع الفنانة مايا دياب مقلب يوم امس في الإعلامي اللبناني بيار رباط وذلك خلال اطلالتهما في برنامج "منا وجر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جوزيف عطية

أخبار تهمك

"أنت ولا أعلى أجر ولا إيرادات".. أحمد فهمي يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 14 ساعة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ يوم

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. أول لقطات من داخل عمارة الخلية الإرهابية بالأميرية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 4 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 16 ساعة

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

الآن

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رائد فضاء وأسد المعادي يحضران لمفاجأة فنية.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

بنطال نجمة لبنانية يكشف عن وزنها الحقيقي (صورة)

مايا دياب تحتفل بمرور 7 سنوات على دخول عالم "تويتر"

بسبب إطلالتها.. دينا الشربيني تُثير الجدل بين السعوديين (فيديو وصور)

جوزيف عطية يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل ألبومه الجديد

سيرين عبد النور تنفعل على أحد متابعيها.. والسبب!؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

11:16 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

12:34 ص

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي