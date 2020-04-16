جوزيف عطية يحضر لمفاجأة من العيار الثقيل في رمضان 2020

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شوق الفنان اللبناني جوزيف عطية محبيه عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وأعلن عن عمل جديد يحضر له استعدادًا لكي يبصر النور خلال شهر رمضان المقبل.



وتكتم جوزيف على التفاصيل، فقط اكتفى بكتابة جملة واحدة ألا وهي "بشوفكن برمضان 2020".



وتفاعل المتابعون مع اعلان عطية هذا بشكل كبير اذ اعربوا عن حماسهم الشديد للعمل متسائلين عن ماهيه العمل الذي يحضر له.



من ناحية اخرى كان عطية قد أثار حالة من الجدل بعدما نفذ مع الفنانة مايا دياب مقلب يوم امس في الإعلامي اللبناني بيار رباط وذلك خلال اطلالتهما في برنامج "منا وجر".



