نجوم الفن ينعون الفنان أحمد دياب بعد وفاته بشكل مفاجئ

Advertisements

رحل عن عالمنا أمس أسطورة للفن الراقي ومنذ أن تصاعدت أنفاسه خسر الفن هذا الرجل العظيم الفنان "أحمد دياب" الذي اخترق قلوب الملايين منذ أول وهلة له في هذا المجال الفني، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر يوم الخميس.



ووجه العديد من الفنانون خالص تعازيهم وحزنهم على فقدانه، ويعرض "الفجر الفني" نبذة عن ما وجه اليه من عبرات وكلمات مؤثرة.



1-صلاح عبد الله:



وجه الفنان صلاح عبد الله بعض كلمات الشعر الحزين على فراقه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "وبعدين بقا يا حزن؟ بعدين بقا يا وجع؟، دموعي بتدعيلك يا حبيبي أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان أحمد دياب.



2-حمادة بركات:



كتب الفنان حمادة بركات عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "الفنان أحمد دياب في ذمة الله، الراجل مات من قلة الشغل".



3-عمرو محمود ياسين:



كتب المؤلف عمرو محمود ياسين بعض الكلمات متأثرا بفراقة، وقد كان هو أول من أعلن عن وفاته قائلا: " رحيل الفنان احمد دياب إنا لله و إنا اليه راجعون".



4-فيفي عبده:



علقت الفنانة فيفي عبده عبر "إنستجرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله الفنان القدير الخلوق أحمد دياب نسألكم الدعاء".



5-نهال عنبر:



حرصت الفنانة نهال عنبر أن توجه تعازيها وتعبر عن حزنها لفراق الفنان احمد دياب قائلة: "وفاة الفنان القدير عشرة العمر أحمد دياب ربنا يرحمه برحمته الواسعه، ويسكنه فسيح جناته ارجوكم الفاتحة والدعاء".