أغنية "نهاية العالم" لمروان موسى تحتل التريند الأول عبر "يوتيوب" (فيديو)

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تصدرت أغنية "نهاية العالم" للفنان مروان موسى التريند الأول عبر موقع تبادل الفيديوهات "يوتيوب".



وذلك بعد طرحها بساعات قليلة، وتوالت التعليقات العديدة من قبل الجمهور، حيث علق أحدهما قائلا: "حلوة قوي بجد وصوتك تحفة بالتوفيق دايما يارب".



وتداولت كلمات أغنية "نهاية العالم" الأتي: اه لسة على معادنا لسة على معادنا أصحى للكلام بنحط جوان من اي هجمة، جاي في قصف جبهة تبقا عيل أهبل من دلوقتي عايزك تمشي بشويش على مهلك، أهلا بيك في نهاية العالم جينا نولعهالك".



يذكر أن أغنية "نهاية العالم" كلمات وغناء وألحان وتوزيع مروان موسى.