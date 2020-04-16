بيومي فؤاد: أقسم بالله عماد متعب لو متجبس هيلعب.. و"البدري" بيحب ويكره

Advertisements



حل الفنان بيومي فؤاد الليلة ضيف في برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2.





وقال بيومي فؤاد أثناء استضافته مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لو كنت رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، أول حاجة هعملها هخلي ماتش الأهلي والزمالك يتلعب في معاده، في عام 2011 في عز الإنفلات الأمني ربنا لا يعيده، أيام ما كان الجيش اللي ماسكها، كنا نايمين على أساس إن الصبح في ماتش اهلي و زمالك، صحينا لقيناه قرار طلع إلغاء مبارة الأهلي والزمالك، بقينا في حالة نكد، مش هنسى ساعتها طلع المشير طنطاوي وقرر إنهم يلعبوا، لدرجة الفريقين مكنوش عارفين يروحوا الإستاد ولا لا ، لو تعرف الفرحة اللي كنا فيها كانت مش طبيعية، والناس كانت في نكد وده اللي خرجهم شوية".





وأضاف قائلاً:" فايلر بيلعب كل الناس وأوحش حاجة في بني ادم مسؤل، إنه يحب ويكره، وأنا اسف إني أقولها حسام البدري عنده العيب ده في عماد متعب وحسام غالي، حسام البدري بيحب اللعيبة الصغيرة ، اقسم بالله عماد متعب لو متجبس ليعلب"



يشار إلى أن بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من تأليف أيمن وتارا وإخراج احمدالجندي ومن بطولة أحمد فهمي ،اكرم حسني ،بيومي فواد ،دينا محسن"ويزو"،لطفي لبيب ،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.





يشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.





بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، ومسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.