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برومو "النهاية" ليوسف الشريف يتخطى حاجز الميلون مشاهدة في يوم

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:31 ص
النهاية ليوسف الشريف
النهاية ليوسف الشريف
روان هيثم
طرحت شركة سينرجي البرومو الترويجي للمسلسل الرمضاني "النهاية"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتخطى برومو هذا المسلسل حاجز المليون بعد طرحه بساعات قليلة لما ظهر فيه من براعة واحترافية، حيث تضمن معارك وحروب واضطرابات في المستقبل البعيد.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول كره الفنان يوسف الشريف للتكنولوجيا بشدة، ويعمل دائما على محاربتها للتخلص منها بشتى الطرق.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي، إنتاج تامر مرسي.

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