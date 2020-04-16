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إبراهيم فايق عن بيومي فؤاد: شخص متواضع ومتربي على الأصول

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:38 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حل الفنان بيومي فؤاد الليلة ضيف في برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2.


ونشر إبراهيم فايق بعد انتهاء الحلقة، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه مع بيومي فؤاد، وأرفق الصورة قائلا"‏حلقة حلوة وممتعة لأن ضيفها شخص متواضع ونجم شامل وانسان محترم تربى على الأصول والاجتهاد بجانب موهبته الفذة.. ظهر بسيطا سهلا مبتسما.. وبفضل دايما تفاعلكم الحقيقي.. الحلقة تريند ع تويتر".


يشار إلى أن بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من تأليف أيمن وتارا وإخراج احمدالجندي ومن بطولة أحمد فهمي ،اكرم حسني ،بيومي فواد ،دينا محسن"ويزو"،لطفي لبيب ،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.


كما أنه يشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.


بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، ومسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

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