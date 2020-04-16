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"جيشنا الأبيض".. لحسن شاكوش تتخطى الـ 3 مليون مشاهدة (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:30 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
نادين نجدي
طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش أغنية " جيشنا الأبيض" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وكانت الأغنية تقديراً لأطباء مصر، وعلى ما يبذلونه من جهد في هذه الأزمة التي نمر بها.



حققت الأغنية حتى الآن نجاحاً كبيراً، حيث تخطت 3 ملايين مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية "جيشنا الأبيض .. قلبه أبيض.. لينا حد بيداوينا.. كل دولة ليها جيشها .. واحنا لينا ألف جيش.. ألف شكر ليك يا جيش.. كام دكتور ضحى بحياته علشان خاطرنا.. كام دكتور همه حمايتنا .. وبيحارب علشان نعيش.


يذكر أن شاكوش انتهى من تسجيل أغنية "شبح المجال" ، تتر مسلسل "عمر ودياب"، وهو بطولة مصطفي خاطر وعلي ربيع، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وهي من كلمات مصطفي الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو.

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