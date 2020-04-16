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خالد جلال: طارق وساسي ظالمين هذا اللاعب فى الزمالك ويكشف عن أول الراحلين
الخميس 16/أبريل/2020 - 05:45 ص
محمد جمال
كشف خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك السابق، عن اللاعب الذى سيرحل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وقال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مظلوم بالنادي.
وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمود لاعب كبير وجيد جدا، ولكن الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي ظالمينه بشكل كبير، بسبب أن الثنائي دولي وأساسي وصعب على أي مدرب الاعتماد عليه ووضع أحد الثنائي طارق أو ساسي على الدكة".
وتابع: "اعتقد أن هناك تغييرات في حراس الزمالك مع بداية الموسم المقبل ومحمد عواد الأقرب للرحيل مع بداية الموسم".
وأوضح: "مع تالق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة فإن محمد عواد سيدرس الرحيل لصعوبة مشاركته"