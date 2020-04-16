خالد جلال: طارق وساسي ظالمين هذا اللاعب فى الزمالك ويكشف عن أول الراحلين











وأوضح: "مع تالق محمد أبو جبل وعودة جنش من الإصابة فإن محمد عواد سيدرس الرحيل لصعوبة مشاركته" وتابع: "اعتقد أن هناك تغييرات في حراس الزمالك مع بداية الموسم المقبل ومحمد عواد الأقرب للرحيل مع بداية الموسم".

وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمود لاعب كبير وجيد جدا، ولكن الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي ظالمينه بشكل كبير، بسبب أن الثنائي دولي وأساسي وصعب على أي مدرب الاعتماد عليه ووضع أحد الثنائي طارق أو ساسي على الدكة".