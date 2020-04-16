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تعرف على أسعار اللحوم في شهر رمضان بمنافذ وزارة التموين

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم، خلال شهر رمضان المعظم، لافة إلى أنه يوجد احتياطي يكفي لمدة 4.5 شهر.

ولفتت الوزارة إلى أنها وافقت على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة اخري من دولة السودان، كما أن أول شحنة من الدواجن المستوردة سوف تصل خلال هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أنه سوف تعرض اللحوم الطازجة البرازيلي الممتازة بسعر 90 جنيها واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها وبالنسبة للحوم المجمدة سعرها لم يتغير بـ63 جنيها في الجمعيات.
وفي وقت سابق، طمأنت وزارة التموين، المواطنين، على وجود احتياطي إستراتيجي من السلع المهمة يكفي لمدة 6 أشهر، مشددة على أنه لا داعي للتكالب على السلع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا، بدأ في منطقة ووهان في الصين، وانتشر في غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليوني شخص، وقتل نحو 135 ألف شخص.

وفي مصر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

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