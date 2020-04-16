تعرف على أسعار اللحوم في شهر رمضان بمنافذ وزارة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم، خلال شهر رمضان المعظم، لافة إلى أنه يوجد احتياطي يكفي لمدة 4.5 شهر.





ولفتت الوزارة إلى أنها وافقت على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة اخري من دولة السودان، كما أن أول شحنة من الدواجن المستوردة سوف تصل خلال هذا الأسبوع.





وأشارت إلى أنه سوف تعرض اللحوم الطازجة البرازيلي الممتازة بسعر 90 جنيها واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها وبالنسبة للحوم المجمدة سعرها لم يتغير بـ63 جنيها في الجمعيات.

وفي وقت سابق، طمأنت وزارة التموين، المواطنين، على وجود احتياطي إستراتيجي من السلع المهمة يكفي لمدة 6 أشهر، مشددة على أنه لا داعي للتكالب على السلع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



