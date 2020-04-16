فايلر يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول التعاقد مع النقاز

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حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه النهائي من التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وارتبط النقاز بالانتقال إلى صفوف المارد الأحمر، لتعويض رحيل أحمد فتحي نجم الفريق الأحمر، والذي تأكد رحيله بنهاية الموسم الحالي والانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت في صفقة انتقال حر.



وأبلغ فايلر، إدارة التعاقدات برفضه التفاوض مع اللاعب بعدما تم عرض الأمر عليه، مفضلًا الاكتفاء بتدعيم الجبهة اليمنى، بلاعب محلي.



وكان النقاز أكد في تصريحات إعلامية، أنه لا مشكله لدية في الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، ولكن لم يصله أي عروض في الوقت الحالي.