"بيومي فؤاد" ينعي شهيد الواجب البطل المقدم محمد الحوفي

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حل الفنان بيومي فؤاد، الليلة ضيف في برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على شاشة ONTime sports 2.





ونعى "فؤاد" أثناء استضافته، المقدم محمد الحوفي، وقال،: " أنا بنعي شهيد الواجب، أنا بنعي البطل، مات في أيام جميلة، ربنا يصبر أهله، وكلنا عارفين إنه في مكان أحسن، حسبي الله ونعم الوكيل".





وأضاف حديثه قائلاً: "وأقسم بالله وأنا بتفرج على cbc نيوز إمبارح قعدت أدعي ربنا، يارب ما يحصل حاجة لعيالنا، وعيالنا أقصد بيها جنودنا، وساعتها كنت في حالة نكد و عياط، لما عرفت إن في شهيد وقع في الايام المفترجة دي، وراح لمكان أفضل، ربنا يرحمك يا حبيبي، ويصبر أهلك وهم دول الأبطال اللي إحنا بنقعد ندايقهم في طريقنا ونتريق، بلاش نتريق على حد".









يشار إلى أن بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من تأليف أيمن وتارا وإخراج احمدالجندي ومن بطولة أحمد فهمي ،اكرم حسني ،بيومي فواد ،دينا محسن"ويزو"،لطفي لبيب ،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.





يشارك في مسلسل "اتنين في الصندوق"، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار.





بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، ومسلسل "سكر زيادة"، مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.