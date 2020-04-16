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بعد الظهور الأول لها نرمين مندور تحتل قائمة جوجل تريند

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:50 ص
نيفين مندور
نيفين مندور
روان هيثم
تصدرت الفنانة نيفين مندور قائمة التريندات عبر موقع مؤشر البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد غياب طويل دام لها عن الساحة الفنية.

وقد ظهرت "مندور" بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت تحتفل بعيد ميلاد احدى أصدقائها.

وتوالت عليها التعليقات العديدة من قبل الجمهور، حيث علق أحدهما قائلا: اتغيرتي خالص بس لسة قمراية زي ما انتي وحشتينا.

يذكر أن الفنانة نيفين مندور قد قدمت عدة أعمال فنية منها اللي بالي بالك، راجعلك يا اسكندرية، مطعم تشي توتو، اثنين في كلابش.

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