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يوفنتوس يعلن تعافي روجاني وماتويدي من فيروس كورونا
الخميس 16/أبريل/2020 - 07:33 ص
محمد الدمتناوي
صدر نادي يوفنتوس الإيطالي بيانا رسميا وضح من خلاله تطورات حالة الثنائي دانيلي روجاني وبليز ماتويدي لاعبي الفريق الأول المصابين بفيروس كورونا المستجد covid 19.
وأكد نادي يوفنتوس الإيطالي أن روجاني وماتويدي خضعا لفحوصات طبية جديدة في الساعات القليلة الماضية موضحا أن نتائج العينات سلبية.
وأشار نادي السيدة العجوز عن خروج لاعببه من العزل المنزلي ومباشرتهما لحياتهما بشكل طبيعي.
وكان النادي الإيطالي قد أعلن في وقت سابق من شهر مارس عن إصابة نجمي فريقه الأول بالفيروس، ودخولهما إلى العزل المنزلي تحت إشراف طبي، بالإضافة إلى إعلان شفاء نجم وسط الفريق باولو ديبالا وصديقته قبل أيام.