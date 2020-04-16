يوفنتوس يعلن تعافي روجاني وماتويدي من فيروس كورونا

صدر نادي يوفنتوس الإيطالي بيانا رسميا وضح من خلاله تطورات حالة الثنائي دانيلي روجاني وبليز ماتويدي لاعبي الفريق الأول المصابين بفيروس كورونا المستجد covid 1‪9‪.







وأكد نادي يوفنتوس الإيطالي أن روجاني وماتويدي خضعا لفحوصات طبية جديدة في الساعات القليلة الماضية موضحا أن نتائج العينات سلبية.





وأشار نادي السيدة العجوز عن خروج لاعببه من العزل المنزلي ومباشرتهما لحياتهما بشكل طبيعي.