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المرشحون لغادرة الأهلي في الصيف المقبل

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:38 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ملف اللاعبين المرشحين للإنضمام للنادي الأحمر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في ظل توقف الدوري العام في مصر بسبب وباء كورونا المستجد.






وبالتوازي مع تدرس اللجنة ملف آخر، يتعلق باللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي خلال الموسم المقبل، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، الموجودين بالفريق حالياً أو المعارون لندية أخرى على حد سواء.




رحيل الثلاثي الكبير


وتأكد رحيل النجوم الثلاثة الكبار، أحمد فتحي والذي قرر عدم تجديد تعاقده والذهاب لنادي بيراميدز، وحارس المرمى شريف إكرامي، والذي أيضاً أنهى إتفاقه مع براميدز، وقائد الفريق حسام عاشور، والذي مازال حائراً بين الإعتزال أو خوض تجربة جديدة خارج النادي.





أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي


يبرز الظهير الأيسر محمود وحيد على رأس المرشحين لمغادرة الأهلي على سبيل الإعارة، بعد أن ابتعد عن الصورة بشكل كبير، في ظل وجود التونسي علي معلول، فضلاً عن قلب الدفاع أيمن أشرف، وإحتمالية عودة حسين السيد المعار للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي.



كما تعد فرص الأنجولي " جيرالدو دا كوستا " كبيرة جداً للرحيل عن الأهلي، في ظل رغبة الأهلي لضم لاعب أجنبي جديد.




وما عزز فرص رحيل جيرالدو، دراسة إتحاد كرة القدم المصري تقليص عدد اللاعبين الأجانب، وبالتالي سيكون جيرالدو هو ضحية هذا القرار في الأهلي حال تطبيقه.




ولا يزال موقف الجناح الدولي رمضان صبحي المعار من " هيدرسلفيد تاون " الإنجليزي غامضاً من الإستمرار مع الفريق، في ظل رغبته في استكمال مشواره الإحترافي، وارتفاع القيمة المالية المطلوبة لبيعه، حيث يسعى النادي الإنجليزي للحصول على مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني.




وبالنظر للمعارين، تظل الرؤية غامضة نحو المهاجمين، صلاح محسن المعار لسموحة، وأحمد ياسر ريال المعار للجونة، حيث من المرجح ان يستكملا مشوارهما خارج الأهلي على سبيل الإعارة.




الأمر ذاته قد يتكرر مع المدافع محمود الجزار المعار للجونة، وزميله باسم علي، الذي مازال موقفه معلقاً حتى الآن، في ظل بحث الأهلي عن ظهير أيمن جديد.

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