المرشحون للرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية

ربطت عدة تقارير صحفية، استغناء إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي عن عدة نجوم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وما بين كبر سن بعض اللاعبين، والأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب كارثة وباء كورونا، قد تحدث إدارة السيدة العجوز تغييرات جذرية في صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.









أبرز المرشحين للرحيل عن يوفنتوس



يعد الألماني المخضرم " سامي خضيرة " على رأس قائمة المرشحين لمغادرة يوفنتوس في الصيف المقبل.









ويستعد خضيرة للدخول عي عامه الآخير في عقده مع يوفنتوس، ومع بلوغه سن الـ33 عاماً، قد ترى إدارة الفريق أن الوقت حان لرحيل نجم ريال مدريد السابق، خشية خسارته بالمجان.









الاسم الثاني هو البوسني " ميراليم بيانيتش " الذي توترت علاقته كثيرا بمدربه " ماوريسيو ساري " حين هاجمه الأخير بضراوة عقب لقاء الفريق ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، حيث كان آخر لقاءات الفريق قبل التوقف.









كما يبزر المدافع " ماتيا دي تشيليو " والتي تريد الإدارة إدراجه في صفقة تبادلية مع " ليفين كوروزا " نجم باريس سان جيرمان.









ودخل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين في دائرة المرشحين للخروج من الفريق، بعد أن ابتعد عن الصورة بشكل كبير مع ساري.









ويلقى الجناح " فيديريكو بيرنادرسكي " اهتمام من نادي برشلونة الإسباني، ومن ثم قد يجد طريقه لمغادرة ملعب " أليانر ستاديوم " إذا وصل عرض مقنع لإدارة يوفنتوس.









ويبقى البرازيلي " دوجلاس كوستا " أحد أهم المطلوبين بالنسبة للمدرب " بيب جوارديولا " المدير الفني لمانشستر سيتي.



