برشلونة يستخدم عثمان ديمبلي كعميل مشترك إمام نيمار أو مارتينيز





يطمح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، في إبرام عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.







وأكد موقع "le10SPORT الفرنسي"، أن بارتوميو يطمح في إعادة نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ملعب كامب نو، والحصول على توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.





وتابع: "برشلونة يفكر في إغراء سان جيرمان بصفقة تبادلية، تتضمن انتقال عثمان ديمبلي إلى حديقة الأمراء".





وأضاف: "البلوجرانا قد يستخدم ورقة ديمبلي أيضًا، في محاولة ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، إذا لم يوافق سان جيرمان على بيع نيمار خلال الموسم الجديد".