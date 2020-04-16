استدعاء مهاجم ريال مدريد أمام النيابة

يدلي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بشهادته أمام النيابة العامة في بلجراد بعد ضبط الشرطة له متلبساً بانتهاك الحجر الصحي المنزلي الذي كان يتعين عليه قضائه بعد عودته إلى بلاده قادماً من إسبانيا.

وطلبت الشرطة إلى النيابة في 19 من الشهر الماضي إدانة اللاعب لخرقه الحجر الصحي المنزلي الذي يلزم به جميع المواطنين الصرب العائدين من خارج البلاد وتحديداً من منطقة ذات معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا المستجد.

وكان يوفيتش قد ادعى أنها كان قد توجه إلى الصيدلية متذرعاً بأنه لم يكن على دراية بلوائح الحجر الصحي وظن أنه يمكن الخروج مرة يومياً لشراء الحاجات الأساسية.

وتؤكد إذاعة بينك المحلية أيضاً، أن نيكولا نينكوفيتش لاعب أسكولي الإيطالي والذي يتواجد بنفس الموقف، حيث يواجه اللاعبان عقوبة تتراوح بين غرامة مالية بألف و275 يورو والسجن ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن هناك أربعة آلاف و873 مصاباً بفيروس كوفيد-19 في صربيا، و99 حالة وفاة.