كورونا يعطل صفقة برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

عقد فيروس كورونا انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن برشلونة كان قريبًا من حسم صفقة لاوتارو، قبل أن يتسبب فيروس كورونا في إيقاف كل شيء بعالم كرة القدم.

وأشارت إلى أن الناديين وصلا إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات قبل انتشار الوباء، حيث كان سيدفع برشلونة الأموال مع إقحام لاعب واحد فقط في الصفقة.

وأوضحت أن إنتر عقب أزمة كورونا غيّر موقفه بشأن المفاوضات، وبات يطلب فقط تفعيل الشرط الجزائي (111 مليون يورو)، للسماح برحيل لاوتارو.

وذكرت أن برشلونة لم يعد قادرًا على سداد قيمة الشرط الجزائي، لا سيما أن العقد يشترط أن يتم دفع الأموال خلال أسبوع فقط من تفعيل البند.