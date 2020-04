حفل One World: Together at Home يجمع نجوم العالم في مواجهة كورونا

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل فإن الحفل سيتم تخصيص عائد بثه لصالح دعم المستشفيات حول العالم، في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وسيشارك في هذا الحفل الضخم العديد من النجوم أبرزهم تايلور سويفت وشون مينديس وسيلين ديون وليدي جاجا، واليشيا كيز وسام سميث وجينفر لوبيز وكاميلا كابيو.



بالإضافة للنجمة ريتا أورا، واختير كمضيفين للحفل، كل من المذيع ستيفن كولبيرت وجيمي كيميل وجيمي فالون.



يستعد كوكبة من نجوم الموسيقى حول العالم للمشاركة في حفل غنائي عبر الانترنت بعنوان One World: Together at Home يتم بثه للجمهور عبر موقع يوتيوب.