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اليابان تسجل ما يقرب من 500 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 488 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة اضافية، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات العدوى المبلغ عنها في البلاد إلى 9294، بما في ذلك 712 من سفينة الرحلات البحرية دايموند برينسز.

إجمالي عدد القتلى هو 148 شخص، بما في ذلك 12 من السفينة السياحية.

وقد دخل الكثير من ارجاء اليابان حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، بعد أن بدا في البداية أن تفشي المرض تحت السيطرة.

واجه رئيس الوزراء شينزو آبي انتقادات لعدم تفعيل إجراءات الطوارئ في وقت سابق، حيث حذر الخبراء من أن العدد الحقيقي للحالات قد يكون أعلى بكثير مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية، بسبب عدم وجود اختبارات واسعة النطاق.

كما اُتهم آبي بأنه أصم بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يسترخي في المنزل بينما يكافح الناس في جميع أنحاء البلاد للعمل من المنزل.

وعلي صعيد اخر، قالت وزارة الصحة في سنغافورة، إن سنغافورة سجلت 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء تفشي المرض في البلاد.

وبذلك ترفع الحالات الجديدة العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها في البلاد إلى 3.699 حالة.

وقالت الوزارة إنه من بين الحالات الجديدة، تم ربط 404 بمجموعات معروفة، الغالبية العظمى منهم من العمال الأجانب المقيمين في المهاجع.

وفي البيان الصحفي ذاته، قالت الوزارة إن متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة زاد بشكل كبير "من 48 حالة يوميا في الأسبوع الماضي، إلى 260 حالة يوميا في الأسبوع اللاحق".

في الأسبوع الماضي، أعلنت سنغافورة أنها ستنقل العمال الأجانب إلى ترتيبات معيشية بديلة مثل المعسكرات العسكرية والشقق الحكومية الشاغرة وسط ارتفاع في عدد الحالات.

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