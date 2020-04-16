نجم "صراع العروش" يعلن تعافيه من الكورونا هو وزوجته



ذلك بعد عدة اسابيع من إعلان هيفجو عن وضع نفسه وزوجته قيد الحجر الصحي الذاتي بمنزلهم بالنرويج، بعد اكتشافه لاصابته بكورونا.



وطمأن هيفجو متابعيه بقوله أنه حاليا بصحة جيدة، وانه قد تعافى بشكل كامل من الفيروس القاتل، بعد اتباعه لتعليمات طبيبه الخاص.



وينضم كريستوفر لقائمة نجوم هوليوود الذين تغلبو على كورونا بعد اصابتهم به، وكان أبرزهم النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون.



عبر منشور له على حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أعلن نجم صراع العروش كريستوفر هيفجو تعافيه من فيروس كورونا هو وزوجته.