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إيد شيران يتبرع بمليون دولار لبلدته الأم لمواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تقدم النجم الإيرلندي الشاب إيد شيران بتبرعات لبلدته الأم ومسقط رأسه، مدينة "سوفولك" الأيرلندية بمليون دولار لدعمها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة زا صن، فإن المغني الأيرلندي الشاب، تقدم بهذه التبرعات لدعم الفرق الطبية بالمدينة، كمساعدة لشراء مستلزمات طبية، وأجهزة تنفس اصطناعي تدعم المستشفيات والمراكز الطبية.

وسبق إيد شيران بالتقدم بتبرعات لمستشفيات بريطانيا العديد من الفنانين الإنجليز، كما سبق وأعلن عدد من الفنانين البريطانيين عن اصابتهم بفيروس كورونا المستجد من ضمنهم النجم إدريس إلبا.

وكان أحدث من أعلن عن شفائه من الفيروس من المشاهير، النجم توم هانكس ونجم مسلسل صراع العروش كريستوفر هيفجو.

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