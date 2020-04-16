Advertisements

خبير اقتصادي: مصر في موقف جيد جدا بفضل برنامج الإصلاح

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:40 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
قال محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق المتوسط المتوقع لها حدوث نمو اقتصادي بنسبة 2.2%.

وأشار "بدرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نوز"، اليوم الخميس، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع لمصر أن تجتاز أزمة الكورونا، وتحقق نسبة نمو، وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي في حين أنه يتنبأ بنسبة انكماش لاقتصاديات كثير من الدول، مؤكدا أن مصر في موقف جيد جدا.

ووأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٤ مستشفيات للعزل وهي "النجيلة، قها، بلطيم، وملاوي" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشارت الوزيرة إلى أن مستشفيات العزل البالغ عددها ١٤ مستشفى، تمثل حوالي ٥٠٪؜ من إجمالي المستشفيات التي كان من المقرر تشغيلها في المرحلة الحالية والبالغة ٣٠ مستشفى، مضيفة أن هناك ٥٦ مستشفى حميات وصدر تعمل كمستشفيات للفرز والتشخيص والإحالة، و٢٥ فرعًا للمعامل المركزية ربطت بشبكة المعامل المركزية وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه تم تفعيل خدمة تلقي الاستفسارات والشكاوى من مقدمي الخدمة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا على الخط الساخن ١٠٥ ورقم الواتساب (٠١٢٠٤٨٥٤٧٢١ ) على مدار الساعة على أن يتم التواصل مع مقدم الاستفسار أو الشكوى خلال ٢٤ ساعة للرد عليه.

وتوجهت الوزيرة بخالص الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني وجميع الشركات وكافة شرائح المجتمع التي ساهمت بكثير من التبرعات العينية والمادية، والتي أظهرت تضافر كافة مؤسسات الدولة "الحكومية والمجتمعية" في هذه الظروف الاستثنائية، كما توجهت بالشكر أيضًا لرجال الأعمال على تقديرهم للأطقم الطبية، مما كان له أثر بالغ وانعكاس إيجابي عليهم ودعمهم معنويًا لبذل المزيد من الجهد في حماية الوطن.

وناشدت الوزيرة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى يجتاز الوطن هذه الفترة الحرجة بسلام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة العدوي محمد بدرة خبير اقتصادي تواصل الصحه تعقيم المواصلات الفجر الاصلاح الاقتصادي الأطقم الطبية

أخبار تهمك

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 20 ساعة

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

الآن

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 9 ساعات

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

المرشحون لغادرة الأهلي في الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول التعاقد مع النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصر تكسر حاجز الألفي إصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية عن استمرار الأعمال بمصر: المجتمع عليه مسؤولية (فيديو)

معلقا على زحام المصريين.. عمرو أديب: واخدين عقار ضد كورونا (فيديو)

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و5 وفيات

وزيرة الصحة توجه رسالة لرجال الأعمال.. وتعلن نسب إشغال مستشفيات العزل

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ارتفاع الإصابات بمصر.. وتعلن موعد العلاج (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

11:16 م

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي