باريس جاكسون تدشن مسيرتها الفنية بدور سينمائي مثير للجدل



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفيلم سيشهد مشاركة الفنانة الشابة باريس جاكسون، ابنة النجم الراحل مايكل جاكسون في أول دور سينمائي مميز لها.



وقالت الصحيفة أن باريس ستجسد شخصية مثيرة للجدل، إذ ستجسد شخصية المسيح في الفيلم، الذي كان قد بدأ تصوير احداثه قبل أزمة فيروس كوورنا قبل أن يتم تأجيل التصوير.



وكانت قد أعلنت باريس جاكسون عن نيتها للخوض في العمل بمجال السينما بعيدا عن مجال الموسيقى رغبة منها في عدم الاعتماد على نجاح والدها في هذا المجال.



كشف موقع "سكريين ديلي"، عن تفاصيل فيلم Habit الجديد الذي يعتبر الأحدث للنجمة بيلا ثرون، والذي تدور أحداثه في إطار فنتازيا خيال علمي مثير.