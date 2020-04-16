فيروس كورونا يبكر من ختام الموسم الأخير من مسلسل Empire



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن المنتجين بشبكة فوكس دراما التليفزيونية، قرروا تصوير الحلقات الختامية للمسلسل، وتقليص عدد حلقات الموسم الختامي بسبب أزمة تفشي الفيروس.



وذلك يرجع لعدم قدرة العاملين على انتاج المسلسل على الاستمرار في تصوير حلقات جديدة ضمن أحداث المسلسل، بعد توقف تصوير وانتاج العديد من الأفلام والأعمال الدرامية بهوليوود.



ويشارك في إخراج وانتاج الفيلم كل من لي دانيالز وداني سترونج وهو من بطولة النجمة الكبيرة تاراجي بي هينسون.



كشف المنتجين لمسلسل Empire الدرامي عن أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تسببت في التبكير من ختام الموسم الختامي للمسلسل.