شارون ستون تزين غلاف مجلة German VOGUE بعددها الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات نشرت للنجمة الكبيرة ضمن جلسة تصوير اجرتها شارون للعدد، ظهرت خلالها بإطلالات من تصميم ماركة أزياء Tod's.



وفي سن الـ 62، تحدت شارون العمر بإطلالة شابة تخطف الأنظار دعمتها بإطلالاتها المثيرة، وحوارها المميز الذي نشر مع العدد الجديد للمجلة.



ووقالت شارون للمجلة أنها سعيدة حاليا بكونها تستعيد ذكرياتها مع العمل كعارضة أزياء، حيث كانت تلك الطريقة التي وجدت من خلالها سبيلها للشهرة والعمل بهوليوود.



زينت النجمة الكبيرة شارون ستون غلاف مجلة German VOGUE النسخة الآلمانية من مجلة الموضة الشهيرة، بعددها الجديد الصادر لشهر أبريل.