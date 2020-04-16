"سام ريمي" مخرجا للجزء القادم من فيلم Doctor Strange



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ريمي هو المخرج نفسه الذي ابدع في اخراج وصناعة ثلاثية الرجل العنكبوت الأصلية للنجم الكبير توبي ماجواير.



وأوضخت الصحيفة أن تولي ريمي لمهمة اخراج الفيلم تعظم من فرص عودة توبي ماجواير من جديد لعالم مارفل السينمائي، بطريقة تستغل بها مجريات الأحداث.



وسيتولى سام ريمي مهمة اخراج الفيلم بدلا من المخرج سكوت ديركسون، الذي أعلن عن انسحابه من تصوير الفيلم بعد اخراجه للجزء الاول.



أعلنت ستديوهات مارفل عن اختيار المخرج الكبير سام ريمي ليتولى مهة اخراج الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange للنجم الكبير بينديكت كومبرباتش.