Advertisements

"سام ريمي" مخرجا للجزء القادم من فيلم Doctor Strange

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلنت ستديوهات مارفل عن اختيار المخرج الكبير سام ريمي ليتولى مهة اخراج الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange للنجم الكبير بينديكت كومبرباتش.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ريمي هو المخرج نفسه الذي ابدع في اخراج وصناعة ثلاثية الرجل العنكبوت الأصلية للنجم الكبير توبي ماجواير.

وأوضخت الصحيفة أن تولي ريمي لمهمة اخراج الفيلم تعظم من فرص عودة توبي ماجواير من جديد لعالم مارفل السينمائي، بطريقة تستغل بها مجريات الأحداث.

وسيتولى سام ريمي مهمة اخراج الفيلم بدلا من المخرج سكوت ديركسون، الذي أعلن عن انسحابه من تصوير الفيلم بعد اخراجه للجزء الاول.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 9 ساعات

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

الآن

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول التعاقد مع النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 20 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ يوم

المرشحون لغادرة الأهلي في الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

11:16 م

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي