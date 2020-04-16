صلاح عبدالفتاح: الجمعية المصرية للاعبين المحترفين تقوم بدورها في تحقيق التكافل الاجتماعي فى الرياضة





قررت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني والكابتن صلاح عبدالفتاح أمين الصندوق بالجمعية وأمين صندوق نادى الترسانة تخصيص 850 ألف جنيه لتمويل رواتب لاعبي أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحثا عن رفع المعاناة عن قطاع رياضي كبير تضرر من توقف النشاط الرياضي ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وعقد وفد من جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة عبدالغني وصلاح عبدالفتاح اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة خطط الوزارة لدعم اللاعبين.

وصرح الكابتن صلاح عبدالفتاح أمين الصندوق بالجمعية ان الجمعية قررت تقديم 850 ألف جنيه للاعبي الكرة في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة كما تعهدت الجمعية بتخصيص مبلغ ١٥٠ ألف جنيه لصندوق تحيا مصر في اطار المشاركة المجتمعية

شهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من مجدي عبد الغني بصفته رئيس الجمعية، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، اضافة الى اللواء عبد المنعم الحاج رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى للاتفاق على ألية تقديم الدعم المالي للمتضررين.

وقد حضر الاجتماع الذي عقد مساء بمكتب الدكتور أشرف صبحي كلا من مجدي عبد الغني رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين و صلاح عبد الفتاح أمين الصندوق.

وأضاف صلاح عبدالفتاح ان الجمعية راعت ضرورة تحقيق تضامن مجتمعي أكثر من أي وقت مضى للخروج من الأزمة بأقل الخسائر ، وأشاد معالي الوزير بالدور الفعال الذي تلعبه الجمعية لدعم اللاعبين بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام.