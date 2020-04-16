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كوريا الجنوبية تسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 22 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وإجمالًا، أبلغت البلاد عن 10.613 حالة، تم شفاء 7.757 منها. حتى الآن، تم إجراء أكثر من 513000 اختبار.

وفي الوقت نفسه، رغم الوباء، أجرت البلاد أمس انتخابات برلمانية على 300 مقعد في الجمعية الوطنية.

شهد التصويت نسبة إقبال بلغت 66.2 ٪ - وهي أعلى نسبة في الانتخابات البرلمانية منذ عام 1992، والتي كانت نسبة مشاركتها 71.9 ٪. وأدلى أكثر من ربع الناخبين في البلاد البالغ عددهم 44 مليون نسمة بأصواتهم مبكرًا - وهي نسبة قياسية من الناخبين الأوائل.

تشير النتائج المبكرة لانتخابات يوم الأربعاء إلى أن الحزب الديمقراطي للرئيس مون جاي إن فاز بـ 180 مقعدا - بزيادة 60 مقعدا. متوقع ظهور النتائج الكاملة يوم الخميس.

سيكون ذلك أكبر فوز لأي حزب منذ تأسيس الدستور الديمقراطي الحالي في عام 1987. قبل الانتخابات، عززت استجابة مون لأزمة الفيروسات الجديد من درجة قبوله، وفقًا لاستطلاعات جالوب كوريا.

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