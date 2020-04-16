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زيدان يمنح "مارسيلو" فرصة البقاء في الريال مدريد

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:22 ص
مارسيلو
مارسيلو
وكالات

رغم أن الشكوك حول استمرار النجم البرازيلي مارسيلو في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل بسبب تراجع مستواه فإن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق قرر منحه فرصة أخيرة من أجل البقاء في قلعة سانتياجو برنابيو.

 

ذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن زين الدين زيدان سيمنح مارسيلو فرصة أخيرة عقب استئناف النشاط الرياضي.

 

وأشارت الصحيف زيدان سيراقب أداء مارسيلو مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يحسم قرار سواء برحيله أو بقائه.

 

ويرغب مارسيلو بالاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده الذي يمتد حتى 2022، بينما ارتبط بالرحيل وسط اهتمام عدة أندية بضمه أبرزها بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

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