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كانتي مقابل كوتينيو.. صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة وتشيلسي

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:49 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

يتوقع أن يرحل متوسط الميدان الفرنسي نغولو كانتي عن فريقه تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وبحسب صحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية، فإن نادي برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع صاحب الـ28 عاما.

 

وذكر المصدر، أن مسؤولي "البارسا"، يدرسون إجراء صفقة تبادلية مع تشيلسي، ينتقل بموجبها كانتي إلى الفريق الكتالوني، على أن يذهب البرازيلي فيليب كوتينيو في الاتجاه المعاكس.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي مهتم بدوره بإتمام هذه الصفقة.

 

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن تشيلسي مستعد للتخلي عن خدمات كانتي مقابل 70 مليون يورو، علما أن عقده يمتد مع "البلوز" حتى صيف عام 2023.

 

وأحرز كانتي 3 أهداف في 18 مباراة خاضها مع تشيلسي هذا الموسم، أما كوتينيو (28 عاما) المعار حاليا من برشلونة إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، فقد سجل للفريق البافاري 8 أهداف في 22 مباراة

 

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