هشام خارما يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية"

الفجر الفني

_حدثنا عن بدايتك في مجال الموسيقى؟



بدأت وأنا في سن التسع سنوات كهوايه ومن هذا الوقت وأصبحت مدمن البيانو والكيبورد فهذه كانت من أولى الأشياء التي جذبتني للموسيقي وممكن أن أجلس عشر ساعات علي البيانو بدون ملل.



_ ما هو الدور الذي لعبته الأسرة في تنمية موهبتك الموسيقية؟



دور الأسره كان مهم جداً وبدأ إهتمامهم بي في الموسيقي عندما إكتشفتني مدرسه الموسيقي، عندما وجدتني مهتم وأقوم بالعزف فأخبرت عائلتي فسلطو إهتمامهم علي الموسيقي، ونظراً لإهتمام عائلتي وقامو بشراء "الأورج" لي وأنا في سن التسع سنوات فذلك كان سبب رئيسي في تنمية موهبتي.



_حدثنا عن مسلسل النهاية بإختصار وهل هو يمثل الواقع في شئ؟



مسلسل "النهاية" مسلسل خيال علمي، لا أستطيع أن أخبركم عن كل تفاصيلة، لكن أكثر شيء جذبني له هو أنه يمثل الواقع الإنساني، و الحالة التي تحدث في العالم فكره وجود التكنولوجيا بزيادة ووجود "الريبوتس" والصراع التكنولوجي ومدي إهتمامنا بالتقدم التكنولوجي، وكيفية إيقاف هذا الصراع التكنولوجي وندرس توابع هذا الصراع لكن بشكل خيالي هذا ما جعل المسلسل مختلف.



_من الذي قام بترشيحك لتقديم الموسيقي التصويرية لمسلسل النهاية؟



الذي رشحني للعمل هو المخرج" ياسر سامي"، قمنا بالعمل سوياً، في برامج وإعلانات، وهناك ثقة متبادلة وإحترام وهو مجتهد جداً وبحترمة ، وسعيد أنني بدأت أول عمل وهو أخذه تحدي، وأنا أخذتة تحدي، وكل القائمين علي العمل أخذوة تحدي فهذا من أسباب زيادة الحماس في العمل.



_حدثنا عن أولى تجاربك في الموسيقى التصويرية لعمل درامي؟



هذه أول تجربة وتعني لي الكثير وهي تجربة جديده ستضيف لي الكثير، ولكن هناك بعض القلق وهذا طبيعي، لكن التوتر والقلق يجعلك تخرج أفضل ما لديك، فيخرج منك إبداع بشكل مختلف ويقوم بتوسيع أفقك ، ويساعد علي تحسين مواهبك الإبداعية ، خصوصاً أنني عندما أقوم بعمل ألبوماتي الخاصة او أغاني منفرده، أكون أنا المتحكم في روية العمل، خصوصاً في الألبومات الموسيقيه الخاص بي، فكل مقطوعة لديها قصة وهي بطلة القصة، وأنا المسئول عن هذه القصة، ولكن العمل الدرامي، والموسيقي التصويرية يكون هناك قصة، ورؤيه للمخرج، أنت مضطر تكمل هذه الرؤية وتساعد أنهم يقومو بحكي القصة بطريقة صحيحة ويوصلو الأحاسيس بطريقة صحيحة فهذا هو الفرق بينهم.



_ماذا كان شعورك عندما تم ترشيحك لعمل الموسيقي التصويرية لمسلسل النهاية ؟



من وقت طويل كنت أريد ان أعمل بالموسيقي التصويرية ولكن كنت مركز علي البوماتي الخاصه، ومهتم كيف لي أن اوصل روئيتي وصوتي للناس وكان كل تركيزي في الحفلات هذا كان تركيزي الفتره الماضيه ولكن طول حياتي كنت اتمني ان أقوم بعمل موسيقي تصويريه وسعيد جداً بهذه الفرصة، وان اول عمل لي في الموسيقي التصويرية هو عمل ب هذة الجوده وهذا الحجم، حيث أنني أعشق الخيال العلمي وأحب أفلام الخيال العلمي وأشاهد معظم أفلام الخيال العلمي، فلدي مخزون حب للخيال العلمي عندما طلب مني المخرج" ياسر "الإشتراك في هذا العمل شعرت أنه حان الوقت لإخراج مخزون الحب للخيال العلمي فكان شيء مميزه بالنسبه لي



_متي بدأت العمل علي الموسيقى التصويرية للمسلسل؟



بدأت من تلات شهور جلسنا وإتفقنا علي المسلسل وبعدها دخلت في الموسيقي التصويريه نفسها داخل المسلسل لنحدد "التيمه" التي ستستخدم في تتر المسلسل نفسة



_بعد خوضك هذه التجربة هل أنت متحمس لتقديم الموسيقى التصويرية لأعمال درامية آخري؟



حالياً لا أستطيع التفكير سوي في مسلسل النهاية، لكن الحالة التي تمتلكني والشغف والإنبساط وأنا أعمل علي هذا الموضوع يجعلني أتحمس لخوض تجارب أخرى للموسيقي التصويرية





_حدثنا عن كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف؟



الفنان يوسف الشريف فنان محترم جداً، شخصية محترمة فهو فنان مميز ومختلف في إختياراته حيث أنه يركز أن يقوم بعمل فني وفي نفس الوقت تجاري بمعني أنه يقوم بعمل فني يوصل لأكبر عدد من المشاهدين وسعيد أن أول عمل لي مع يوسف كفنان وكبني ادم.



_ما هي أقرب أعمالك الموسيقية لقلبك؟



البوم اليقين من أكثر الأعمال القريبة لقلبي لانة يعتبر أول ألبوم لي عندما قررت أن الموسيقي ستكون الوظيفه الأساسية بالنسبه لي.



_علمنا أنه تم التعاون مع عازفين من أوركسترا "هانز زيم" هل تعاونت معهم في أعمال سابقة؟



تعاملت مع عازفين وموسيقيين مصريين موهوبين جداً، ولكن فكره "الوتريات" الخاصة بالأوكسترا كان هناك صوت معين ومختلف أريدة، الأصوات التي إعتادنا علي سماعها في أفلام هوليود فقررت أن أتواصل مع أحد الموسيقين الذي عملو مع "هانز زيمير" وكان لهم أعمال مع هانز زيمير لمدة سنتين سجلنا معاً جزء"الوتريات" والأصوات الإلكترونية التي أقوم بعملها عن طريق الكومبيوتر فكان هناك تلات عناصر مسئولين عن إخراج هذا الصوت وهما "الالكترونك، مع العازفين المصريين مع أصوات الأوكسترا فهذا صنع صوتا أحببتة.



_لماذا تم إختيار عازفين من أوركسترا هانز زيمر بالأخص؟؟



تعاونت مع عازفين أوركسترا "هانز زيمير" لأنني أود أن أقوم بعمل موسيقي مختلف ينافس أفلام هوليود وأفلام الخيال العلمي، وتكون موسيقي غنية وتليق بمسلسل بهذا الحجم .





_هل تعتقد أن مسلسل النهاية يمثل الواقع الذي نعيشه خصوصا أن وباء الكورونا يهدد العالم أجمع؟



فكرة إنهيار البورصة والقوي العظمي والذي حدث للعالم كله ، جعل الجميع يعيشو في لحظات تشبه النهاية مما جعلهم يعتقدون أنه يحكي عن الواقع وسلط الضوء علي المسلسل، وشوق الجمهور لأحداثة اكثر وتصدر المسلسل تريند تويتر وجوجل بعد عرض برومو المسلسل بساعات قليلة.

هشام خرما هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، اشتهر بعروضه الموسيقية في دار الأوبرا المصرية وألبوم "اليقين" الذي تم إطلاقه عام 2016.فتح "هشام خرما قلبه لـ"" ليحدثنا عن أولي تجاربة في الموسيقية التصويرية في مسلسل" النهاية" الذي سيعرضة في رمضان 2020" إستعنت بعازفين أجانب لكي أخرج موسيقي تشبة موسيقي أفلام هوليود "