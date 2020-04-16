Advertisements

سعر الذهب اليوم الخميس 16-4-2020 في مصر والسوق العالمي

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:56 ص
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
استقرت أسعار الذهب  نسبيا خلال بداية التعاملات الصباحية  اليوم الخميس في ظل توقعات باستمرار التراجع على مدار تعاملات اليوم، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات خلال تعاملات أمس، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر عالميا وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر  849.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 743  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,944 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 743 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   849.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,944  جنيه.

أسعار الذهب العالمي الأن

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشان ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1715.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9 بالمئة لأعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 عند 1746.50 دولار.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1748.60 دولار.

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 10 ساعة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ يوم

فايلر يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول التعاقد مع النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

الآن

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 18 ساعة

المرشحون لمغادرة الأهلي في الصيف

منذ ساعتين

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

أخبار سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

11:16 م

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي