سعر الذهب اليوم الخميس 16-4-2020 في مصر والسوق العالمي

استقرت أسعار الذهب نسبيا خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في ظل توقعات باستمرار التراجع على مدار تعاملات اليوم، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات خلال تعاملات أمس، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر عالميا وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 849.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 743 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,944 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 743 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 849.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,944 جنيه.





أسعار الذهب العالمي الأن





انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشان ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1715.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، قفز بما يصل إلى 1.9 بالمئة لأعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 عند 1746.50 دولار.





ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1748.60 دولار.



