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ترامب: سأعلق عمل الكونجرس في هذه الحالة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:00 ص
ترامب
ترامب
وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيمارس صلاحياته الدستورية في تعليق عمل الكونجرس بمجلسيه، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وأضاف ترامب،  خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا في البلاد، أنه سيعلق عمل الكونجرس إذ لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوت عليها أعضاؤه بعد.

 

وأشار ترامب، إلى أن الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

 

وهدد ترامب، باللجوء إلى القضاء، للفصل في هذه المسألة في نهاية الأمر، قائلًا: "على الأرجح سنتواجه في المحكمة وسنرى من سيربح".

 

ويذكر أن الدستور في الولايات المتحدة الأمريكية، ينص على أنه لابد للتعيينات التي يجريها الرئيس في المناصب الأساسية في البلاد، مثل مناصب الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الفدرالية، أن يوافق عليها مجلس الشيوخ حتى تصبح سارية.

 

وقد أرجأ مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون، كل جلساته العامة بسبب جائحة كوفيد-19 لغاية الرابع من مايو، وهو حاليا يلتئم حصرا في جلسات "إجرائية" لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه.

 

وكان ترامب، قد ندد بـ"هذه الجلسات الإجرائية الوهمية"، معتبرا إياها "انتهاكا لواجب المشرعين تجاه ناخبيهم، الذين لا يستطيعون تحمل مثل هذا الأمر خلال هذه الأزمة".

 

ودعا ترامب زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تعليق كل جلسات المجلس حتى يتمكن الرئيس من إقرار التعيينات بنفسه.

 

ويمنح البند الثالث من المادة الثانية من الدستور الأمريكي رئيس البلاد صلاحية تعليق عمل مجلسي النواب والشيوخ، إذا لم يتفقا على موعد لرفع دورة الانعقاد.

 

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