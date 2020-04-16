محافظ الشرقية: إغلاق جميع الحدائق في شم النسيم

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية: إنه تم إيقاف الأسواق الثابتة بالمحافظة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الأسواق الشعبية هي التحدي الذي يواجههم، حيث يقومون بمجهود كبير لمنع إقامتها حفاظا على أرواح المواطنين.





وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يستعدون لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، بشأن منع أي تجمعات في أعياد شم النسيم، حيث سيكون هناك غلق كامل لكافة الحدائق التي يتجمع بها المواطنين.





وأضاف محافظ الشرقية، أنهم يستغلون فترة الحظر المسائي في تعقيم المنشآت والمباني والأسواق بالمحافظة، منوها بأنه تم رصد 520 مخالفة مبانٍ وتم إزالة 70% منها حتى الآن، وتحرر محاضر ضد مرتكبيها.



