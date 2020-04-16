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احذروا التقلبات.. الأرصاد تعلن: هذه المناطق تشهد أمطار ورياح وأتربة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس هذه الفترة، نظرا لأان فصل الربيع معروف بتقلباته الحادة والسريعة، ناصحة بع\م تخفيف الملابس إلا بداية شهر مايو المقبل.

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الحميس الموافق 16/4/2020، محذرة من سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء.

وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة اليوم ويميل الطقس للحرارة على العديد من محافظات الجمهورية إلا أن معظم المحافظات تشهد أمطار خفيفة اليوم.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس في الوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء معتدل، ولطيفا على السواحل الشمالية الغربية، على أن يكون حارا على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 19 28
شبين الكوم 18 28
طنطا 18 27
دمنهور 17 27
الإسكندرية 15 21
بلطيم 14 21
مطروح 13 20
السلوم 12 20
سيوة 16 29
بورسعيد 18 25
دمياط 17 26
الزقازيق 17 28
الإسماعيلية 15 29
السويس 18 29
العريش 15 29
رفح 14 28
راس سدر 21 30
نخل 15 31
نويبع 19 30
طابا 19 29
كاترين 12 24
الطور 20 28
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 21 30
مرسى علم 20 29
الفيوم 20 31
بنى سويف 21 31
المنيا 21 32
أسيوط 20 32
سوهاج 20 33
قنا 20 33
الأقصر 21 34
أسوان 22 35
أبوسمبل 21 33
الوادى الجديد 20 33
شلاتين 22 31
أبورماد 21 32
حلايب 22 29
رأس حدربة 21 29

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