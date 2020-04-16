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الصين ترسل إمدادات طبية إلى الهند للمساعدة في مكافحة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوردت شبكة "سي إن إن"، أن الهند تتلقى مساعدة من الصين بينما تكافح جائحة الفيروس الجديد.

في تغريدة يوم الخميس، قال السفير الهندي في بكين، فيكرام ميسري، إن الصين أرسلت 650 ألف مجموعة - بما في ذلك مجموعات استخراج الحمض النووي الريبي واختبارات الأجسام المضادة السريعة، وكلاهما يستخدم لاختبار فيروسات كورونا.

وقال ميسري في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "الحكومتان على اتصال بشأن تسهيل شراء الإمدادات الطبية. من المهم ضمان جودة المنتج وكذلك أسعار معقولة ومستقرة. ومن أولوياتنا أيضًا ضمان عمل روابط الشحن والبضائع بسلاسة".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها الهند مساعدة من الصين خلال الوباء. تلقت الهند تبرعًا بـ 170.000 معطف طبي من الصين، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للصحافة الهندية في 6 أبريل.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين الصين والهند معقدة، إلا أن ميسري أكد أن الوباء "يوفر فرصًا فورية وطويلة الأمد للبلدين للتعاون، ويرسل إشارة إيجابية بشأن العلاقات الثنائية".

حتى صباح اليوم الخميس، أبلغت الهند عن 12380 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 414 حالة وفاة.

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كورونا في الهند فيروس كورونا الصين

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