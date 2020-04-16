محافظ الفيوم: إغلاق الطرق المؤدية لبحيرة قارون أمام المواطنين عدا هؤلاء

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم: إنه تقرر غلق كافة الشواطىء والطرق المؤدية لبحيرة قارون، في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة؛ لمنع التجمعات في أعياد شم النسيم.





وأشار "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لن يسمح بالمرور في هذه الطرق إلا لقاطني تلك الأماكن، أي سكان المدن المحيطة لبحيرة القارون، منوها بأن هذا القرار سيطبق لمدة أسبوع اعتبارا من يوم السبت المقبل.





وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم إغلاق كافة الأسواق الشعبية بالمحافظة، فضلا عن غلق المدينة التجارية الموجودة في قلب مدينة الفيوم لمدة أسبوع اعتبارا من الأمس، بعد أن تم رصد وجود تجار يفترشون الطرقات مع اقتراب شهر رمضان، لمنع تكون أي بؤر لانتشار فيروس كورونا.





وأكد أنهم يستغلون فترة الحظر، في رفع القمامة حيث تم رفع نحو 400 ألف طن قمامة من مختلف مدن المحافظة.



