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فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

طلب السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي ضم لاعب مفاجأة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق بالموسم القادم.

 

ويرغب فايلر في استعادة محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء والمعار لصفوف نادي سموحة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

 

وأكد رينيه فايلر إلى لجنة التخطيط بالنادي الأحمر أن الفريق لا يحتاج إلى تدعيمات خارجية في مركز الدفاع بعد عودة سعد سمير من الإصابة.

 

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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