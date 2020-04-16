اليابان توسع حالة الطوارئ لتشمل باقي البلاد

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أفادت صحيفة يوميوري، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء شينزو آبي يستعد لتوسيع حالة الطوارئ التي أعلنتها اليابان لسبع من مقاطعاتها الـ47 حتى الآن لبقية الدولة في محاولة لاحتواء الفيروس التاجي.



وقالت الصحيفة، إن آبي أعلن حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى تمثل حوالي 44 ٪ من سكان اليابان في 7 أبريل، حتى 6 مايو. وستستمر حالة الطوارئ على الصعيد الوطني لنفس المدة.



وفي غضون ذلك، اعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 488 اصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة اضافية، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات العدوى المبلغ عنها في البلاد إلى 9294، بما في ذلك 712 من سفينة الرحلات البحرية دايموند برينسز.



إجمالي عدد القتلى هو 148 شخص، بما في ذلك 12 من السفينة السياحية.



وقد دخل الكثير من ارجاء اليابان حالة الطوارئ الأسبوع الماضي، بعد أن بدا في البداية أن تفشي المرض تحت السيطرة.



واجه رئيس الوزراء شينزو آبي انتقادات لعدم تفعيل إجراءات الطوارئ في وقت سابق، حيث حذر الخبراء من أن العدد الحقيقي للحالات قد يكون أعلى بكثير مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية، بسبب عدم وجود اختبارات واسعة النطاق.



كما اُتهم آبي بأنه أصم بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يسترخي في المنزل بينما يكافح الناس في جميع أنحاء البلاد للعمل من المنز

