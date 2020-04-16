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تأجيل تصوير "الكاهن" لـ هانى سلامة بسبب فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


قرر صناع فيلم"الكاهن"للفنان هاني سلامة تأجيل تصويره الأيام الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد،حيث كان من المفترض تصويره عقب شهر رمضان، والفيلم من تأليف محمد ناير،إخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته درة،محمد ممدوح.


وفي سياق آخر،يشار أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي،أحمد الفيشاوي، ميدو عادل،زينة منصور،حنان مطاوع،خالد سرحان، ومحمد عادل،إخراج أيمن مكرم، تأليف يحيى فكري.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال هاني سلامة الدرامية مسلسل "قمر هادي"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبد العزيز،ﺗﺄﻟﻴﻒ إسلام حافظ،بطولة يسرا اللوزي،داليا مصطفى،حمزة العيلي،محمد علاء،مريم حسن.

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