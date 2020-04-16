ناد إيطالي جديد يعلن تخفيض رواتب لاعبيه

أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، أن لاعبيه ومدربيه تنازلوا عن راتب شهر واحد لمساعدة النادي في التخفيف من تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصبح بارما ثالث ناد في الدوري الإيطالي "الكالتشيو" يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه لخفض رواتبهم بعد يوفنتوس حامل اللقب، الذي سيخفض الرواتب لمدة أربعة أشهر، وكالياري الذي تنازل لاعبوه عن راتب شهر مارس الماضي.

وقال بارما في بيان رسمي: "إن الاتفاق تم بالإجماع (المدرب واللاعبين والإداريين) على تخفيض رواتبهم بقيمة راتب شهر بسبب الوضع الصحي الطارئ الذي يحول دون استئناف النشاط الرياضي ويتسبب بالفعل في خسائر مالية كبيرة للنادي".

وتوجه بارما بالشكر لموظفيه "لتحليهم بالمسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب من الجميع التحلي بروح بناءة".

وأضاف النادي أنه ينتظر "معرفة هل ستسمح الظروف الصحية في البلاد باستئناف النشاط هذا الموسم".

وتوقف "الكالتشيو" منذ التاسع من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ولم يتضح حتى الآن متى سيتم استئناف الموسم.