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رئيس المجلس الأوروبي: يجب أن يتعلم من الوباء لخلق نظام حكم أكثر مرونة

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرح رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعلم من وباء الفيروس الجديد "لتحسين استعدادنا وتنسيقنا"، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

وقال ميشيل اليوم الخميس: "يجب أن نطور نظام حكم أكثر مرونة، مع الحفاظ على مبادئ التضامن والوحدة والقيم الأساسية للحرية وسيادة القانون في قلب الاتحاد الأوروبي".

وتابع قائلا: "الفيروس لا يعرف حدودا ويضرب جميع الدول، والاتحاد الأوروبي بصفته ممثلا عالميا عليه مسؤولية المساعدة في صياغة استجابة عالمية." موضحا انه يجب علي الاتحاد الأوروبي أن يواصل تعزيز التعددية و"مساعدة شركائنا، سواء كانوا جيراننا المباشرين أو شركائنا الأفارقة".

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فيروس كورونا رئيس المجلس الأوروبي الاتحاد الاوروبي و كورونا

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