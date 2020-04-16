تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا، صباح اليوم الخميس، أكبر حصيلة يومية للمصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 3448 إصابة ما يرفع العدد الكلي إلى 27938 إصابة.

وقد سجل عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا، ارتفاعا بنسبة 14.1% مقارنة باليوم السابق.

وأشارت اللجنة الروسية لمكافحة كورونا بروسيا، إلى أن 1370 إصابة تم تسجيلها في موسكو وحدها فيما تم تسجيل 467 حالة في ضواحيها وباقي الإصابات متفرقة على بقية المناطق.

وقد أعلنت السلطات الصحية الروسية، في وقت سابق تسجيل 28 وفاة و3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد 24490 حالة، سجلت في 84 إقليما، فيما بلغت حصيلة الوفيات 198، بحسب غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.